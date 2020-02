Rapallo: arriva la scuola per conoscere il mondo internet

“Risorgimento digitale” visiterà, su tre grandi pullman-scuola, 107 comuni italiani; solo 4 in Liguria ed uno è Rapallo dove le lezioni inizieranno il 9 marzo. Oggi questa scuola per alfabetizzare gli italiani al digitale, è stata presentata a Genova, presso la Villa del Principe, e vi ha partecipato l’assessore Elisabetta Lai che aveva saputo della possibilità di fruire di questo importante servizio. Il pullman verrà posteggiato al Lido per non sottrarre posteggi.



Dal 9 al 13 Marzo, dalle 9.30 alle 19.00, la Tim sarà a disposizione per fornire informazioni e consigli utili sul mondo virtuale e su un uso consapevole dei social. Inoltre Tim terrà corsi in aula completamente gratuiti durante i quali si potrà imparare a entrare in rete, trovare informazioni, comunicare, condividere e vivere le tue giornate da cittadino digitale.

I corsi in aula “Come diventare cittadino di Internet” si svolgeranno dal 16 marzo al 3 aprile in 3 moduli da 2 ore a Villa Queirolo.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito https://operazionerisorgimentodigitale.it/ o contattare il Numero Verde 800 860 860.