Rapallo: “A proposito di cibo e mense scolastiche”

Dal Movimento Cinque Stelle Rapallo Zoagli riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni di dibattito sulla questione della revisione del menù delle mense scolastiche la prima cosa che ci colpisce è come la vecchia politica continui a guardare e salvaguardare la propria ideologia piuttosto che concentrarsi sui temi e gli obiettivi per il bene dei cittadini. Le Galere della Repubblica di Genova hanno navigato i mari del mondo, i suoi marinai hanno scoperto le Americhe. Il dialetto Genovese ha fatto proprie parole di tutte le lingue. Con orgoglio e curiosità i Liguri non hanno mai avuto timore di confrontarsi con usi e costumi di altre etnie. Abbiamo esportato ed importato tecniche di navigazioni, arti, mestieri ed anche conoscenze culinarie; dalla Cina la produzione di seta ha dato origine ai nostri insuperabili maestri tessitori.

Ad esempio la farinata, cotta nel tian, teglia rotonda in ferro battuto, racconta di un fatto che, secondo la leggenda, avvenne su alcune galee genovesi, cariche di prigionieri pisani.Durante una tempesta, alcuni barilotti d’olio e dei sacchi di ceci si rovesciarono e, inzuppandosi di acqua salata, crearono una nauseabonda poltiglia, la quale fu resa mangiabile lasciandola essiccare al sole. Di qui lo spunto di usare un simile composto, cotto doverosamente al forno e che, a beffa degli sconfitti, venne chiamata ‘l’oro di Pisa’.

Di origine araba sono i cuculli (coccoli) prendono il nome, forse, dalla forma che ricorda i bozzoli del baco da seta: serviti con l’aperitivo o gustati avvolti nella peppià, (nome genovese della carta per alimenti) si presentano come veri, irresistibili, peccati di gola.

E’ nuovamente necessario scomodare gli arabi per le “trie”, nome derivato dall’orientale “itryya“ (vermicelli) , che si possono considerare le antenate delle trenette, così come sono arabi i “fidaws” (fedeli) che oggi chiamiamo Fidellini. Grazie ai merluzzi dei mari del nord possiamo gustare il prelibato stoccafisso alla ligure.

La cucina italiana, il pesto ligure, ecc sono diffusi ed apprezzati in tutto il mondo. Non possiamo credere che proporre, senza imporre, piatti internazionali nelle mense scolastiche possa far vacillare la certezza e l’orgoglio delle nostre origini.

Noi del Movimento 5 Stelle partiamo dal presupposto che non esistano idee di destra o di sinistra, ma soltanto idee buone oppure idee non buone.

“L’idea che ha avuto la collega consigliera comunale Mastrangelo, nella sua qualità di presidente della Commissione mensa, di introdurre nelle mense scolastiche qualche piatto tipico di altri Paesi” dice la portavoce del Movimento 5 Stelle a Rapallo Isabella De Benedetti, “a nostro avviso è una buona idea. E’ un modo per educare i nostri ragazzi all’integrazione, al rispetto della cultura altrui, alla condivisione delle nostre tradizioni, per renderli un domani degli adulti consapevoli, inclusivi, pronti a vivere in una società che inevitabilmente sarà multietnica, perché già lo è, vista l’altissima percentuale di cittadini provenienti da altri Paesi che vivono a Rapallo” e aggiunge “ la mensa scolastica è il posto giusto dove educare i ragazzi a mangiare sano, preferibilmente biologico ed a km 0, a mangiare in maniera consapevole, evitando per esempio l’utilizzo della plastica usa e getta,e, pertanto, voglio rilanciare, che sarebbe educativo per i nostri ragazzi anche inserire nella mensa una volta ogni tanto un piatto della cucina vegana, (ovvero di quella cucina che esclude totalmente l’uso di prodotti animali e loro derivati come carne, pesce, latticini, uova e prodotti di alveare) che come gli scienziati affermano è l’unica sostenibile per l’ambiente”.

La vecchia politica incarnata nel partito della Lega dovrebbe pertanto a nostro avviso occuparsi di problematiche più urgenti che riguardano le mense scolastiche di Rapallo, ovvero preoccuparsi che i cibi serviti siano sempre ben caldi e che la pasta non sia scotta, come alcune mamme lamentano, tanto più in vista dei preannunciati aumenti del costo del servizio che le famiglie pare dovranno sostenere dal prossimo anno.