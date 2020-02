Ne: “Tigullio Academy, insieme per far crescere i ragazzi”

Da Asd Tigullio Academy riceviamo e pubblichiamo

La Società ASD Academy Tigullio ha partecipato domenica 16/02/2020 a Ivrea (TO) al Primo Torneo di Carnevale riservato alla leva 2011, torneo a cui hanno partecipato 12 Squadre tutte Piemontesi o della vicina Valle D’Aosta, tra le quali la Pro Vercelli, una Scuola calcio della Juventus e una scuola calcio del Torino.

Con i nostri ragazzi del 2011 abbiamo disputato 6 partite, un primo girone vinto a punteggio pieno, e un girone finale anche questo vinto a punteggio pieno, sia nel primo che nel secondo girone abbiamo subito un solo goal in tutto il torneo, affrontato tutte e tre le società più blasonate, alla fine del torneo risultando coloro che hanno concluso tutto il torneo a punteggio pieno.

I nostri ragazzi hanno espresso un livello alto di calcio, divertendosi come la loro età è giusto che gli imponga, ma facendo valere la loro classe e qualità calcistica.

I nostri ragazzi sono: Samuele Cavagnaro, Roberto Annino, Mattia Sanguineti, Michele Muresu, Tommaso Sanguineti, Andrea Beronio, Luigi Ginepro.

I Mister Mirko Bacigalupo, Filippo Alaimo.

Alla spedizione Piemontese hanno partecipato il sottoscritto Angelo De Fazio Romano Presidente della Società, Mattia Cavagnaro Vice Presidente, Marco Beronio Consigliere, Matteo Sanguineti Segretario, oltre ai genitori che hanno dato un grande apporto alla riuscita della trasferta piemontese.

La nostra Piccola società ASD ACADEMY TIGULLIO, nata il 9 luglio 2019 lavora per il bene dei bambini e la loro crescita, la nostra sede a Conscenti di Ne dove ci alleniamo e svolgiamo le partite di campionato, grazie anche al supporto e all’aiuto del Comune di NE.

Siamo ostinati e vogliamo continuare a crescere per il bene dei bambini, dove il calcio è divertimento sia per chi gioca nel rettangolo verde sia per chi lo guarda fa fuori.