Ne: manutenzione ai torrenti Garibaldo e Graveglia

Da Simona Guerrieri responsabile comunicazione Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Si è da poco conclusa una tranche dei lavori di manutenzione ordinaria idraulico-forestale, finanziata da Regione Liguria con un contributo di circa 9.500 euro( Lg. Reg. 20/2006), che ha interessato alcuni tratti dei torrenti Garibaldo e Graveglia.

Nello specifico, la Cooperativa Agricola Rurale “Isola di Borgonovo”,incaricata dei lavori, ha provveduto all’eliminazione della vegetazione dall’alveo e dalle sponde dei due corsi d’acqua nei pressi dell’abitato della frazione di Caminata per quanto riguarda il Graveglia e di un lungo tratto nella frazione di Chiesanuova, a partire dalla Scuola dell’Infanzia in direzione Conscenti, per quanto concerne il Garibaldo.

Una corretta manutenzione è fondamentale affinchè i fiumi e i corsi d’acqua in generale possano scorrere in quello che è il loro alveo naturale – afferma l’Assessore ai lavori pubblici Fabrizio Podestà- e ciò avviene in virtù di una puntuale pulizia degli argini che devono restare liberi da tronchi, rami,detriti, massi e qualsiasi altra cosa possa influire negativamente sul regolare flusso delle acque e divenire un potenziale pericolo per le comunità circostanti, soprattutto in caso di forti precipitazioni.

Caminata

Chiesanuova

