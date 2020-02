Moconesi: sabato si inaugura la “Panchina rossa”

Sabato 22 alle 15.30 Moconesi, in via Macaggi 11 (nelle adiacenze del municipio) inaugurazione della “Panchina rossa” in Ricordo delle donne vittima di violenza. Dopo il saluto del sindaco Giovanni Dondero, incontro con la poetessa Patrizia De Franceschi e con il musicista Claudio Gasparri.

Sono presenti le associazioni: “Associazione Culturale Tigullio eventi”; “Cif Comunale CHiavari”; “Club le Arti si incontrano”; “Fidapa Sezione Tigullio”; “Agave Centro culturale”; “Agorà di Lavagna”; “Se non ora quando? Tigullio”; Soroptimis International”; “Zonta”.