Da oggi a venerdì 27 marzo, senso unico alternato regolato da semaforo, lungo la strada provinciale 19 di Lumarzo, in alta Fontanabuona, tra il chilometro 5+700 al chilometro 8+000. Il senso unico, è stato istituito per consentire l’esecuzione di lavori per migliorare la sicurezza della strada; lavori eseguiti dall’impresa Sedilmar di Carasco.