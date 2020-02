Levanto: ad aprile torna il ‘Geografie Festival’

Da Officine del Levante riceviamo e pubblichiamo

Per unire storia e geografia, come il geografo – e amico – Massimo Quaini

aveva auspicato, abbiamo creato un ponte ideale con “La storia in piazza” della Fondazione Palazzo Ducale di Genova, utilizzando, per il secondo anno di seguito, il medesimo tema: nella terza edizione, del 2019, il tema comune era stato “Utopia”; nella quarta edizione “Raccontiamo” a Genova la Storia, a Levanto la Geografia.

La raccontiamo partendo dalla didattica: nella scuola la materia Geografia è

Cenerentola, nelle Università in via di estinzione, a parte il luminoso, coraggioso e di controtendenza esempio di Padova.

Riccardo Canesi, insegnante, membro dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e Presidente di Sos geografia inaugura il Festival intrattenendoci sul tema dell’ insegnamento perduto nelle scuole.

E gli ideatori e gestori del Museo di geografia, recentemente inaugurato a

Padova, ne illustreranno genesi preparazione e realizzazione, dando anche una dimostrazione pratica della sperimentata didattica di successo padovano con il Liceo Pacinotti e l’istituto comprensivo di Levanto.

Dopo le indicazioni e le pubblicazioni del 2019 da parte di Philippe Daverio, il cammino lento ci è parso il miglior metodo di conoscenza del territorio per residenti e ospiti. Cammino lento per non perdere paesaggio e bellezze, rurali architettoniche e naturali. Chi meglio del Club Alpino Italiano? Nella mattinata di domenica 5 il CAI di La Spezia organizzerà escursioni nella vallata di Levanto, per presentare le loro attività, buona per il territorio e per i cittadini, con Laila Ciardelli e Piera Ughetto.

Federico Massimo Ceschin, Segretario Generale di “Cammini d’Europa” del

Consiglio d’Europa ci allargherà gli orizzonti geografici e operativi del tema.

Monika Bulaj, fotografa e viaggiatrice speciale, ci porterà in geografie lontane con le sue foto e il suo racconto di etnie e confini, dove gli dei si parlano.

Tornando al nostro territorio, il recente progetto finanziato dall’Unione

Europea a valere sul programma Life rappresenta un unicum di concretezza e determinazione, di cui ci parleranno Eugenio Bordoni della Fondazione Manarola e Donatella Bianchi, Presidente del Parco Nazionale delle 5 terre (da confermare).

La geografia tiene conto delle diversità e delle diseguaglianze: con il

giornalista, conduttore e autore di Generazione bellezza su Rai3, Emilio Casalini facciamo il punto anche sulla Strategia Nazionale sulle aree interne, iniziata da Fabrizio Barca – relatore nel 2019 sul tema che sta brillantemente sviluppando nel Forum Diseguaglianze e Diversità, di cui Aree interne è parte integrante. Con Paolo Marcesini ci addentriamo in un tema fondamentale per la nostra madre terra: economia circolare e sostenibilità.

E il professore di fisica a Pisa, Sergio Giudici, dirà la sua ai terrapiattisti, con

scienza, sapienza e cortesia, dando filo da torcere ai terrapiattisti. Con il “Meteorologo ignorante” facciamo divulgazione per tutti sul tema che

oggi tanta parte del mondo sta imparando a tenere in conto: evitiamo di subirlo senza sapere.

Nel mondo di oggi, raccontando la geografia, è obbligatorio parlare,

purtroppo, di guerra e conflitti: lo facciamo da due punti di vista diversi: con Federixo Donelli, geopolitico sperimentato, avvertito e preparatissimo, in grado di restituirci situazioni complesse nella loro evidenza e semplicità.

Il giuoco del Barone, operina di Valentino Bucchi, su libretto di Alessandro

Parronchi, sulla base di un antico passatempo toscano dove la “geografia” e la storia del protagonista si incontrano sulla plancia di gioco (Conservatorio di Genova); e, con Fabio Rinaudo e Carlo Aonzo trio, un intrigante Mandolin journey.

Ps. Tre sogni nel cassetto, non lontani dalla realizzazione:

– raccontare la Geografia, imprescindibilmente parlare di clima, con Mario

Tozzi;

– ripetere sulla geografia la formula della trasmissione di Rai 3 Passato e

presente con Paolo Mieli;

– discettare di geografia, amichevolmente, con la grazia l’eleganza e

l’intelligenza di Corrado Augias.