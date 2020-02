Filiera della droga: dalla coltivazione allo spaccio

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri, in due operazioni distinte, due spacciatori, entrambi italiani rispettivamente di 33 e 22 anni, segnalando altresì in via amministrativa un consumatore genovese di 22 anni.

La prima attività, eseguita dai poliziotti del Commissariato Prè, ha avuto origine dalla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato uno strano via vai nei pressi di un’abitazione di viale C. Bracelli, in cui è risultato risiedere un giovane solito muoversi in auto tra il quartiere di Marassi e la località di Viganego dove ha in uso una piccola casetta, priva di mobilio e con tutte le utenze disattivate.

Ieri pomeriggio, dopo una breve attività investigativa, gli agenti del Commissariato hanno proceduto alle perquisizioni di entrambi i domicili, scoprendo una vera e propria filiera dello spaccio. Nella casa di Viganego, infatti, sono state rinvenute tre serre di cui una contenente 20 piantine di marijuana, irradiate dalla luce di lampade alogene collegate al contatore generale tramite un impianto elettrico improvvisato. Nello stesso locale sono stati rinvenuto alcuni cesti contenenti inflorescenze della stessa pianta per un peso complessivo di circa 300 grammi nonché numerosi arbusti e fogliame, scarto della coltivazione dello stupefacente. Nell’appartamento di viale Bracelli è stato invece trovato tutto il materiale atto al confezionamento, tra cui una macchina sigillatrice per buste di plastica, numerosi sacchetti di cellophane e la somma di 900 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane, già gravato da precedenti specifici, è stato arrestato e associato al carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.

Poche ore dopo, i poliziotti del Commissariato Sestri hanno svolto un servizio per contrastare l’attività di spaccio all’interno dei giardini Piccardo a Voltri, dove numerosi minorenni si approvvigionano quotidianamente.

Durante il controllo un giovane ha spontaneamente consegnato agli agenti due involucri contenenti marijuana ed è stato segnalato amministrativamente per uso personale. Il ragazzo che era con lui, invece, per sottrarsi all’identificazione, si è improvvisamente messo a correre. E’ stato fermato dagli agenti dopo una breve colluttazione in cui ha sferrato un pugno sul naso ad un poliziotto ed una gomitata al volto al suo collega.

Il pusher nascondeva all’interno degli slip 20 involucri contenenti quasi 32 grammi di marijuana e 180 euro. Durante la perquisizione presso il domicilio sono stati sequestrati altri 317 grammi di derivati dalla cannabis

Il ragazzo, un 22enne genovese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate e sarà processato per direttissima questa mattina.