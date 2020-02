Deiva: sale l’attesa per il Carnevale

Dalla Pro Loco di Deiva Marina riceviamo e pubblichiamo

Fervono i preparativi per il tanto atteso Carnevale di Deiva Marina , dalle ore 14 di Domenica 23 Febbraio le vie del paese si animeranno con la sfilata di carri e maschere; negli anni i maestri delle feste dei carri hanno saputo dar vita a dei veri e propri capolavori di arte e ingegno . Al termine della sfilata in Piazza Carniglia, vicino alle Scuole, ci sarà l’appuntamento più atteso dai più piccoli: la rottura della pentolaccia; successivamente la giuria potrà premiare i primi tre carri , il miglior gruppo mascherato e la miglior maschera . A far da cornice all’evento ci sarà anche la partecipazione degli Sbandieratori dei Sestrieri di Lavagna .