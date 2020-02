Corona Virus, ora c’è un legame col Tigullio

In uno spot pubblicitario sulle reti nazionali, un Mirabella che da decenni presenta trasmissioni a tema medico, cerca di fare da contraltare al bollettino dei morti da coronavirus che la corrispondente Rai da Pechino divulga con voluttà ad ogni telegiornale. Non si dice neppure che le vittime sono in genere persone deboli per la presenza di altre patologie. Un tempo parlando della Cina si ricordavano i milioni dei suoi abitanti. Oggi si preferisce parlare di contagi e la chicca è costituita dagli infettati individuati in altre nazioni. Oggi anche il Levante ha di che parlare del virus: nulla di allarmante. Un giovane marittimo lavagnese è imbarcato sulla Diamond, bloccata in Giappone per la presenza di infettati a bordo. Ci auguriamo che non scatti nella gente l’effetto anti cinesi.