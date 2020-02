Cogorno: spaccio di droga, denunciato un quarantenne

A San Salvatore di Cogorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Chiavari, durante un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, che portava al rinvenimento di diciassette grammi di marijuana già suddivisa in dosi e un bilancino di precisione, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria – in stato di libertà – un pregiudicato 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con la separata segnalazione all’U.T.G. di un assuntore, un 42 enne di Cogorno trovato possesso di un grammo della stessa sostanza.