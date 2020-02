Chiavari: nasce sinergia tra donatori sangue e Virtus Entella

Dall’ufficio stampa della Virtus Entella riceviamo e pubblichiamo



Donare il sangue è un gesto di solidarietà, civiltà e soprattutto, è un dovere sociale. Dalla collaborazione tra la Virtus Entella e l’ACDVS, associazione chiavarese donatori volontari di sangue, donare il sangue è ancora più bello.

Donare è un gesto indispensabile, il sangue, infatti, non è riproducibile in laboratorio e oltre a questo, da oggi, c’è una bellissima novità per tutti i tifosi dell’Entella. Per le restanti partite casalinghe del campionato di serie B 2019-2020, infatti, tutti coloro che doneranno il sangue avranno in regalo un biglietto per la gradinata Sud o uno sconto speciale per i distinti. Al momento della donazione verrà consegnato un buono da portare all’Entella Point entro il giorno prima della partita a cui si vuole assistere.



Una nuova sinergia che pone l’accento sull’importanza di essere donatori, unita alla piacevole novità di divertirsi con una partita dell’Entella. L’iniziativa sarà già attiva in occasione della prossima partita casalinga dei biancocelesti di sabato contro la capolista Benevento.