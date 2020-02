Chiavari: inaugurazione sportello energetico Ape Europam

Da Ape Confedilizia Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Giornata importante per Ape-Confedlizia di Chiavari, quella di venerdì prossimo 21 febbraio.Dalle 16.30 alle 19.30 nella Sala Ghio-Schiffini della Società Economica si svolgerà un importante convegno sul tema “Finanziaria 2020: novità e opportunità fiscali per la casa”. Mentre nella stessa giornata, a margine del convegno, verrà inaugurato il nuovo “Sportello Energetico” presso gli uffici della Delegazione Ape-Confedilizia di Chiavari, che sarà poi aperto tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 18. Frutto di una collaborazione tra Ape ed Europam, lo sportello si occuperà di efficientamento energetico (valvole termostatiche, interventi sull’involucro e serramenti, contabilizzazione del calore), contributi e detrazioni fiscali relativi, analisi della fatture luce e gas, energia alternativa e risparmio energetico con la presenze di consulenti specifici.

Come spiega Luciano Maggi, responsabile della delegazione di Chiavari di Ape Confedilizia, «In questo momento di difficoltà per la gestione del patrimonio immobiliare ed alla luce della finanziaria che ha confermato alcune agevolazioni fiscali, introdotte e modificate altre, la nostra Delegazione ha ritenuto opportuno organizzare un apposito incontro di studio».Il convegno è diviso in due parti: la prima riguarda essenzialmente le opportunità fiscali alle quali i proprietari possono accedere (detrazioni fiscali, cessione credito, bonus facciate, ecc) per migliorare il proprio patrimonio immobiliare, la seconda invece riguarda le modalità di affitto e le possibilità di rendita del proprio patrimonio immobiliare anche attraverso nuove formule (per esempio bed and breakfast, appartamenti ammobiliati ad uso turistico). Proprio su questo ultimo punto il convegno vuole chiarire le modalità applicative della Legge Regionale n.12/2014 che impone determinate procedure per gli affitti di appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) e l’iscrizione ad un elenco regionale. Per quanto riguarda i relatori, Luciano Maggi alle 16.30 interverrà sul tema “Investire casa, ottenere rendita dalla casa”. Angelo Sciaccaluga, consulente Europam, interverrà alle 16.50 su “Cessione credito: eco bonus e sismabonus per condomini e privati”. Alle 17 Claudio Cartosio, Energy manager Europam presenterà lo “Sportello energetico Ape-Europam”, mentre alle 17.30 Sebastiano Rezzo, commercialista di Chiavari, farà una relazione su “Detrazioni fiscali nel settore immobiliare”. Dopo una breve pausa, la seconda parte inizierà alle 18.20 con Silvio Boccalatte, consulente Ape Confedizia Chiavari che interverrà su “Gli affitti brevi, il b&b e le regole condominiali”, a seguire Raffaella Gualco, segretario Ape Confedilizia di Nervi su “Aspetti contrattuali della cessione credio”, mentre Mauro Prete, segretario Ape Confedilizia Recco, parlerà di “Locazioni abitative, commerciali e transitorie”; in chiusura sono previsti gli interventi dal pubblico. Nell’occasione sarà presentato anche Il libro “La locazione di immobili urbani ad uso abitativo” di Vincenzo e Paolo Nasini. Il convegno ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Chiavari, del Comune di Recco e della Città Metropolitana di Genova.

Nella foto Luciano Maggi e Claudio Cartosio