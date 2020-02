Chiavari: arriva il Carnevale con inevitabili divieti (2)

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha firmato un’ordinanza in cui vieta, dal 20 febbraio al 2 marzo: spry in bombolette; schiume in genere; schiuma da barba e simili; artifici pirotecnici. Vietato anche, durante la giornata del Carnevale, l’uso di fornelli per la cottura di alimentari, da parte degli ambulanti.

Con ordinanza dirigenziale è stato anche stabilito, per domenica 23 dalle 8 alle 20, il divieto di sosta con rimozione forzata in: piazza Giovanni Paolo II°; corso Colombo (tratto piazza Ravenna e piazza Gagliardo); corso Valparaiso; traversa corso Valparaiso; via Risso; via Preli; via dei Velieri; piazza Gagliardo.

Nelle stesse strade e piazze è interdetta la circolazione di ogni tipo di veicolo dalle 13 alle 20, tranne quelli a supporto delle attrazioni.

In caso di condizioni di mare avverse il Carnevale verrà rinviato alla domenica successiva.