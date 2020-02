Camogli: ambulatorio mobile, privacy e alternative

L’ambulatorio mobile dell’Asl 3 che fa tappa nella piazza principale di Camogli, da una parte rappresenta una conquista; dall’altra è soggetto a critiche. Nell’attesa del proprio turno si può essere sottoposti a sole, pioggia o vento; è soprattutto la mancanza di privacy a suscitare le maggiori perplessità. Ci sono situazioni alternative?

La prima sarebbe il ripristino del servizio nella sede della Croce Rossa o della Croce Verde previa convenzione con l’Asl ed eventuale adeguamento dei locali. Inutile cercare sedi decentrate, difficilmente accessibili ad anziani e disabili.

L’altra alternativa sarebbe trasportare gli assistiti con un pullmino all’ospedale di Recco dove i laboratori non mancano. Pullmino che sarebbe inutile se i bus che collegano Recco e Camogli, prima di arrivare al capolinea, passassero in via Trieste a Recco. Servizio che Atp aveva già annunciato ma che non è mai stato attuato. Nonostante i bus possano immettersi e transitare agevolmente in via Trieste.