Agricoltura: contro gli insetti esotici arrivano le “vespe samurai”

Dall’ufficio stampa del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca dell’interrogazione sui danni provocati da insetti esotici

Valter Ferrando (Italia Viva) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali azioni adotterà per aiutare economicamente gli agricoltori, in attesa di eventuali interventi risolutori, contro alcuni insetti di razze esotiche che stanno danneggiando le colture liguri. Ferrando ha fatto riferimento a cimice asiatica, Xylella, il coleottero Aethina tumida e alla cimice marmorata asiatica spiegando che stanno recando molti danni alle colture.

L’assessore all’agricoltura Stefano Mai in una lunga e dettagliata relazione ha illustrato tutte le iniziative assunte dalla regione rispetto ai parassiti citati dal consigliere rassicurando sull’assenza in Liguria della Xylella confermando che comunque prosegue il monitoraggio. Mai ha illustrato le misure che, una volta che i ministeri competenti avranno attivato le pratiche idonee, saranno utilizzate a breve come l’antagonista naturale, conosciuto come “vespa samurai”. L’assessore ha poi illustrato le misure finanziare già predisposte anche dalla Regione per i contrasto alla cimice asiatica.