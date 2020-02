Sestri: Park Sant’Anna, disponibili abbonamenti annuali

Da Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito della nuova gestione del sistema della sosta a pagamento cittadina, Mediaterraneo Servizi ha emanato un avviso pubblico per la concessione in abbonamento annuale di posti auto coperti presso l’autorimessa “Park Sant’Anna”, situata in Viale Mazzini.

“Già da alcuni anni Mediaterraneo gestisce l’autorimessa Conchiglia, che al momento ha una lista d’attesa abbastanza consistente. Abbiamo quindi deciso di ampliare la possibilità di stipulare abbonamenti presso il parcheggio coperto sul lungomare di Sestri Levante, con prelazione per residenti e strutture ricettive” afferma l’amministratore della società comunale Marcello Massucco “Ovviamente la zona è più decentrata, e quindi anche la tariffa proposta è la metà rispetto al parcheggio già in gestione, l’importo annuale sarà in pratica di circa 2.75 euro al giorno”.

I posti auto saranno disponibili con un contratto al costo di Euro 1.000 annuali, pagabile in due rate semestrali, l’avviso pubblico e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di Mediaterraneo Servizi, nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di gara e Contratti”. Per maggiori informazioni, si può scrivere a info@mediaterraneo.it e parcheggi@mediaterraneo.it