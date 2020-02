Sestri-Chiavari-‘Santa’: alla guida sbronzi, tre denunce

Nel fine settimana, al termine dei consueti servizi predispoti nell’area del Tigullio per il contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà 3 persone:

– a Sestri Levante, un 23enne alla guida del proprio veicolo, nel percorrere una rotatoria, investiva un 18 enne, il quale, veniva trasportato è ricoverato all’ospedale di Ge San Martino, a seguito dei politraumi. Pertanto, interveniva sul posto un equipaggio dell’aliquota Radiomobile, che denunciava in stato di libertà il conducente per lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza, poiché risultato avere un tasso alcolemico pari a g/l 1,17. Patente di guida ritirata;

– a Chiavari una 38enne, dopo aver provocato un autonomo incidente, è stata sottoposta al test alcolemico dall’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia CC, risultando avere un tasso alcolemico di g/l 1,75. Veicolo sottoposto a sequestro per successiva confisca. Documento di guida ritirato. Deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

– a S.M. Ligure un 49enne, fermato alla guida dalla locale pattuglia dei Carabinieri, è risultato avere un tasso alcolemico pari a g/l 0.96. Patente di guida ritirata e deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.