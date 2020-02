Istituito nel 1990, ricorre oggi, 17 febbraio, il “Gatto day” o se preferite la giornata in cui fesrteggiare il proprio gatto; fargli una dose in più di coccole e magari non negargli il cibo preferito.

A Santa Margherita Ligure Franco Borlenghi (Santa Magazine) ha ricordato il “Gatto day” con questa curiosa immagine .