A Santa Margherita, il presidente Toti ha fatto un sopralluogo sulla diga dove si investono 7.500.000 euro per il primo lotto dei lavori che dovrebbe terminare prima dell’estate. In realtà i cantieri sono tre: un pontone lavora all’interno dello scalo; un secondo all’esterno e nel terzo si costruiscono i cassoni per completare la banchina. I lavori si svolgono fino a sera inoltrata, sette giorni su sette. A seguirli per il Comune il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Emanuele Cozzio.