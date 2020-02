Regione: la settimana vista dal consigliere Luca Garibaldi

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd riceviamo e pubblichiamo



Questa settimana, finito il festival di Sanremo, con la Giunta schierata nelle prime file dell’Ariston e Toti che andava su e giù dal palco, martedì era previsto il Consiglio Regionale. Toti e metà Giunta in Consiglio non li abbiamo visti. Ma c’erano i lavoratori a protestare contro le scelte della Regione in materia di sanità.



Tra palco e realtà.

La realtà è infatti più forte di qualsiasi rappresentazione. Nonostante i tentativi di nascondere lo stato delle cose sotto i tappeti rossi, con fantastici spot dal palco dell’Ariston o con una campagna elettorale pagata dai cittadini, la realtà si è presentata prepotentemente nell’aula del Consiglio.



Più di 250 lavoratori dei servizi della ristorazione ospedaliera rischiano di perdere il lavoro a causa del nuovo bando da Regione Liguria e dal suo braccio operativo in sanità, ALISA.

Durante la protesta, che ha portato poi alla sospensione del Consiglio, i sindacati hanno contestato il fatto che la Regione abbia scritto un bando senza un dialogo con le organizzazioni sindacali e senza preoccuparsi di dare garanzie alle persone coinvolte, trattate come lavoratori di serie b. Quello che manca, tra le altre cose, in questo bando, è l’attivazione della cosidetta clausola sociale, che consente di salvaguardare le condizioni economiche e contrattuali dei lavoratori interessati per i servizi messi a gara.



Non è la prima volta che questo accade, rispetto a bandi emessi dalla Regione: prima con gli Operatori Socio Sanitari, poi con le Pubbliche Assistenze e adesso con i lavoratori della ristorazione ospedaliera. In tutti questi casi si è dovuti arrivare a forme di protesta e di mobilitazione, principalmente per la scelta di Regione Liguria, a partire dall’Assessore Sonia Viale, di attuare procedure senza confrontarsi con la realtà difficile della nostra Regione.



Il tema della mancanza di una disciplina regionale sull’inserimento nei bandi delle clausole sociali è ormai generale, non rivolta al caso singolo: penso che ci sia la necessità di provare a dare una garanzia specifica, anche con legge regionale, in materia di appalti, rendendo più forte i principii – rimasti su carta – dei protocolli di intesa tra Regione e Sindacati. Nei prossimi giorni proveremo a trasformarli in una proposta di legge regionale in materia.



Quello di martedì in Consiglio Regionale non è stato però l’unico dato di realtà con cui fare i conti.



L’inverno sta arrivando.

Il primo punto è il bilancio della situazione demografica della nostra Regione.

Siamo in pieno “inverno demografico”. L’indice di vecchiaia in Liguria è arrivato a 260: per ogni 100 ragazzi under 14, ci sono 260 over 65. Siamo la Regione più vecchia d’Italia, con numeri da regione del Sud per quanto riguarda lo spopolamento e l’abbandono e del Nord per la natalità. Dati che diventano sempre più diseguali tra centri e periferie, città e aree interne. Se c’è una priorità della discussione politica deve partire da questo. Affrontare due questioni gemelle, non più rinviabili: le politiche per l’invecchiamento attivo e quelle l’emigrazione giovanile, la vera emergenza per la nostra regione.



Botteghe o case vacanze?

Le amministrazioni comunali e le organizzazioni di categoria hanno iniziato a muoversi, preoccupati, in merito agli effetti della legge pasticciata della Giunta di centro destra sul recupero dei seminterrati e dei locali inutilizzati da più di cinque anni: un’ennesima stangata al commercio locale. Una legge che rischia di portare a trasformare tantissimi spazi commerciali su strada in case vacanza e appartamenti, senza che i Comuni possano impedirlo.

Domanda: c’era bisogno di una legge in Liguria per trasformare i negozi in seconde case? Abbiamo bisogno di altre seconde case?

Martedì in Consiglio si discuterà la mia interrogazione su questo tema: spero di portare buone notizie.



Trasporti sanitari: stop al bando.

Infine, è arrivata una prima vittoria per le pubbliche assistenze e una clamorosa retromarcia per la Giunta.

E’ stata definita la sospensione del bando di gara per i trasporti sanitari interni voluta dall’assessore Viale e da ALISA: per settimane la Giunta Toti ha provato a dire che la gara e la legge andavano in parallelo nonostante l’opposizione, e molti Comuni, provasse a fare notare il contrario da mesi.

Non è una vittoria definitiva, però. Leggendo le dichiarazione dell’Assessore Viale, pare che il bando sia “sospeso tecnicamente”, e non ritirato. A pensare male, un modo per non affrontarlo prima delle elezioni regionali, sperando che passi la nottata. Un tentativo goffo di prendere in giro l’opinione pubblica e gli operatori, che invece chiedono certezza, e non solo rinvii. Se vuole essere coerente, la Regione faccia il regolamento attuativo della legge, definisca quali siano i servizi qualificati e cancelli il bando, prima delle elezioni.



Questa settimana in Regione

Patrick George Zaky è un giovane ricercatore arrestato pochi giorni fa in Egitto mentre tornava a visitare la propria famiglia: il collegamento immediato è con un’altra terribile storia, quella di Giulio Regeni, il giovane ricercatore morto ammazzato al Cairo.

Su Change.org è stata lanciata una petizione per chiederne la scarcerazione e Amnesty International Italia ha inviato all’ambasciatore egiziano a Roma per esprimere la preoccupazione per la situazione del giovane. In queste ore è stata rigettata la prima richiesta di scarcerazione, che potrà essere ripresentata solo tra 15 giorni. Durante i quali Patrick rimarrà in carcere, senza alcuna garanzie sul rispetto dei diritti umani.

Martedì proporrò al Consiglio Regionale un ordine del giorno per chiedere che anche la Regione Liguria chieda di mettere in atto tutte le azioni necessarie per la liberazione di Patrick. Anche perchè il governo dovrebbe avere una posizione meno tiepida: Giulio Regeni è stata barbaramente ucciso e si attende ancora Giustizia e Verità, Patrick Zaky è in carcere senza una giusta motivazione.

La scelta più giusta che l’Italia dovrebbe compiere in questa fase sarebbe ritirare il proprio ambasciatore al Cairo e sospendere i rapporti economici con l’Egitto, che sta dimostrando una quotidiana violazione dei diritti umani.



Comunicazione, propaganda e campagna elettorale. Chi paga?

Venerdì sono stato ospite a TeleNord nella trasmissione “Fuori Rotta”.

Argomento centrale la comunicazione istituzionale e di quanto la giunta Toti la stia usando per farne campagna elettorale coi soldi dei liguri: sono riuscito a parlare poco ma in quei pochi minuti ho cercato di essere il più chiaro possibile.

Nelle scorse settimane abbiamo parlato di trasparenza e comunicazione, e tra un po’ inizierà la campagna elettorale. Penso che il sistema di finanziamento delle campagne elettorali debba prevedere nuove e più incisive forme di trasparenza sui finanziatori privati. E che serva una legge per disciplinare l’attività di rappresentanza degli interessi particolari – l’attività di lobby – con l’istituzione di un registro pubblico dei rappresentanti e dei portatori di interessi. Tempo fa ne avevo parlato, chiedendo di affrontare il tema: intendo depositare un proposta di legge regionale in questa direzione, sperando che aprire una discussione su questo aspetto.



Obiettivo sostenibilità

In questi giorni, l’Antartide ha segnato il record storico di temperatura mai raggiunta: 20 gradi. Temperatura quasi primaverile. Ecco, a fronte di dati come questo la priorità deve essere la crisi climatica. Il tema della sostenibilità deve essere strategico nella nostra Regione, che è un laboratorio, per la sua fragilità e per la sua composizione demografica, di quello che sarà l’Italia dei prossimi decenni.

La discussione sulle elezioni regionali è giustamente incentrata sulla scelta del candidato presidente e la coalizione, su cui c’è ancora aperto un confronto, che spero si concluda in tempi brevi. Si sta lavorando anche alle linee programmatiche del “campo progressista”: mi è stato chiesto dal PD di dare un contributo al tavolo sull’ambiente.

Dalla discussione sono emerse diverse idee. Ho portato un tema su cui da tempo lavoro e che potrei chiamare “Valutazione Integrale di Sostenibilità”. In sintesi, misurare l’impatto delle nostre leggi e regolarne il rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030, adottando ogni anno una “legge annuale di sostenibilità” che racchiuda le misure specifiche.

Qui lo spiego in maniera più approfondita, e spero di trasformarlo in tempi brevi in una proposta di legge a disposizione di chi voglia sottoscriverla, perchè si tratterebbe di un modo innovativo di orientare e sviluppare le priorità legislative di una Regione.



Anas e Comuni. Qualcosa si muove

Da tempo insisto sul tema ANAS-Comuni. Avevo presentato una mozione, votata dal consiglio regionale all’unanimità, per chiedere di dare un sostegno attivo ai Comuni e alle Province, la cui viabilità era passata in competenza ad ANAS, attraverso tavoli tecnici e periodici con il nuovo gestore, per non lasciare soli i Comuni e le Province nella gestione del rapporto con ANAS per programmare insieme le priorità degli interventi.

Dopo molto tempo e diverse sollecitazioni, leggo che su due tratte – la SS 523 “Cento Croci” e la SS225 della Fontanabuona – questa settiamana si siano svolti confronti istituzionali con i Comuni. Una buona notizia, che però deve diventare una prassi consolidata e non solo un evento occasionale. Anche perchè, su altre tratte restano situazioni di contenzioso che vanno risolte rapidamente.