Recco: vittime delle foibe, una corona per ricordarle (2)

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e il presidente del consiglio comunale Paolo Badalini hanno introdotto l’incontro dedicato al “Giorno del Ricordo”, per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra”. Presso la sala del consiglio comunale si è svolta la cerimonia commemorativa aperta dagli interventi di Fabio Nardi componente del direttivo genovese dell’A.N.V.G.D., Alessandro Pellegrini storico locale e profugo fiumano, Petra Di Laghi autrice del volume “Profughi d’Italia, 1943-1955. Il dramma dei giuliano-dalmati dalle foibe ai centri di raccolta. L’accoglienza a Genova e in Liguria”. Al termine della cerimonia è stata posta una corona di alloro alla lapide in ricordo delle vittime dei bombardamenti, posta nell’atrio del Palazzo Comunale.