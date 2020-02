Recco: spazi merci occupati da mezzi non autorizzati

Il lunedì, giorno di mercato settimanale, il traffico a Recco è particolarmente caotico. Lo è in particolare (e non solo il lunedì) per chi deve effettuare consegne o scarico di merce. Ciò nonostante questa mattina tra le 10 e le 10.30 i posti riservati alle merci in via Ippolito d’Aste erano occupati da mezzi abusivi. Alla stessa ora nel posteggio privato attiguo al nuovo autosilo parrocchiale, vi erano ancora dieci posti a disposizione. La difficoltà di consegna merci è comunque faticosa non solo il lunedì.