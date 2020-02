Recco: “Aliquota Imi, chiediamo non superi il 10 per 1.000”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica”, riceviamo e pubblichiamo

La Legge di Bilancio ha abolito dal primo gennaio 2020 la Iuc (ad eccezione della Tari) sostituita da una nuova imposta che unifica Imu e Tasi.

La nuova Imu 2020 mantiene l’esenzione sulla prima casa e sugli immobili assimilati ad abitazione principale ma cancella l’esenzione prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’Aire.

Nessuna modifica sulle scadenze: si continuerà a pagare in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Il Decreto fiscale 2020 estende anche ai tributi locali le regole generali sul ravvedimento operoso per chi regolarizza l’omesso o l’insufficiente versamento.

Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione non più soltanto dopo il primo anno dalla violazione ma secondo le tempistiche previste per la generalità di imposte e tributi.

Per il calcolo dell’imposta, l’aliquota base è fissata all’8,6 per mille, che i sindaci potranno aumentare fino al massimo di due punti.

Solo per il 2020 la nuova Imu potrà essere portata fino alla misura dell’11,4 per mille nei comuni dove è già stata applicata l’aliquota massima.

Non è il caso del Comune di Recco, che sino ad oggi ha mantenuto un livello di tassazione sugli immobili inferiore a quello consentito per legge.

Civica ha richiesto al sindaco di fissare per l’anno 2020 un’aliquota non superiore al 10 per mille nonché di mantenere le esenzioni e le riduzioni già previste dal Regolamento comunale Imu, in particolare quelle applicate all’abitazione concessa in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli.

Si è inoltre richiesto di estendere la stessa agevolazione agli immobili inagibili e inabitabili nonché di assimilare a prima casa l’unità abitativa non locata e posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.