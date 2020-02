Rapallo-Zoagli: all’Ascom, corsi aggiornamento Haccp

Da Ascom Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

Ascom Confcommercio Delegazione di Rapallo e Zoagli informa che sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento Haccp che si svolgerà, presso la sede di Corso Italia, 36/14,

Mercoledì 11 marzo (aggiornamento di 4 ore) e mercoledì 18 marzo (seconda giornata per aggiornamento di 8 ore) dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Ricordiamo che l’obbligo di aggiornamento della formazione riguarda tutti coloro che hanno svolto il corso HACCP ai sensi della DGR 793/2012, se sono trascorsi 5 anni dalla data della formazione.

Per i titolari, i responsabili HACCP e gli addetti che operano in attività di somministrazione e vendita anche in attività di produzione (es. bar, ristoranti, pub, pizzerie, enoteche, vendita al dettaglio alimentare, ortofrutta, supermercati, sola vendita in attività di produzione etc.) il corso di aggiornamento avrà la durata di 4 ore;

Per i titolari, i responsabili HACCP e gli addetti in attività di produzione (es. panifici, pasticcerie, gelaterie, pasta fresca, pastifici, lavorazioni di prodotti da forno e di gastronomia etc.) il corso di aggiornamento avrà la durata di 8 ore.

Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di iscriversi e regolarizzare il pagamento entro venerdì 28 febbraio p.v..

Per informazioni 0185/57418.