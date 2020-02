A Rapallo la parte pubblica non dimentica le frazioni. L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e il consigliere con l’incarico particolarmente delicato, la nettezza urbana, monitorano anche le zone periferiche e le frazioni. Stamattina gli operatori di Aprica sono al lavoro in Via Villa Grande nella frazione di Sant’Anna. Non solo pulizia della strada, bensì manutenzione straordinaria di verde urbano, tombinature, canali di scolo dell’acqua.