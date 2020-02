Rapallo: lavori in via Campodonico, attenti ai divieti

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Prenderanno il via domani martedì 18 febbraio lavori per la messa in sicurezza di Via Campodonico, località Costasecca, per risanare un cedimento del substrato lato valle della strada carrabile causato dai recenti eventi meteorologici.

E’ prevista l’interruzione della circolazione tra i civici 26 e 28 di Via Campodonico a partire dal giorno 18 febbraio sino al giorno 20 marzo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 con esclusione dei giorni festivi.

L’attività deve essere eseguita tramite chiusura della circolazione veicolare, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori del cantiere.

Questo primo intervento è compreso in un progetto più ampio di protezione e sistemazione stradale attraverso una serie di opere sul territorio atte alla messa in sicurezza di alcuni tratti di strade carrabili e pedonali che presentano problematiche legate a cedimenti della piattaforma stradale o delle protezioni, a causa di eventi atmosferici intensi, per usura dei manufatti esistenti.

Tra i vari interventi di cui il Comune ha ricevuto segnalazione, quelli che sono stati considerati in prima battuta sono Via della Fontana in località Montepegli, Via Campodonico, Via del Seggio, Via Castiglione, Via Don Minzoni, Sant’Agostino, Via Passalacqua e Via Tonnego.

“Questo intervento è necessario a garantire la corretta manutenzione di tutte le vie cittadine – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio che poi aggiunge – l’amministrazione farà il possibile per limitare i giorni di chiusura della strada cercando di concludere i lavori prima di quanto preventivato ufficialmente”.

Conclude il consigliere con incarico alle frazioni Fabio Proietto: “Garantisco massima partecipazione e disponibilità all’assessore Lasinio per la buona riuscita di questo progetto che coinvolge totalmente anche le frazioni di Rapallo”.