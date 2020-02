Rapallo: “Golf, l’invito ad essere costruttivi”

Da Gianluca Cecconi, Segretario per il Circolo Pd, riceviamo e pubblichiamo

Come segretario del circolo PD Rapallo sono amareggiato nel leggere che il Sig.Carannante definisce l’opposizione:”omertosa”.

Vorrei ricordare che il circolo PD di Rapallo e il sottoscritto segretario, non sono mai stati informati e sollecitati dal sig. Carannante sul tema dei cartelli esposti al Golf.

Quindi come potevamo essere “omertosi”?

Appena ho appreso la notizia (purtroppo solo leggendola su Facebook), ho chiesto in Regione informazioni.

Quindi invito il sig Carannante ad avere più rispetto e a cercare eventualmente un confronto costruttivo che serva ad Unire le “opposizioni” per un’alternativa credibile per la nostra città.

Per il circolo PD Rapallo il segretario Gianluca Cecconi.