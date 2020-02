Rapallo: Fratelli d’Italia a difesa dell’enogastronomia locale

Da Gianni Arena, presidente Circolo territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Grande successo in piazza a Rapallo domenica 16 febbraio per Fratelli d’Italia e la campagna di informazione su Nutri-Score e sulla mozione, a firma Giorgia Meloni, appena approvata alla Camera.

“C’è stata molta partecipazione e interesse per questa ennesima battaglia di Fratelli d’Italia a difesa dei prodotti italiani e delle nostre eccellenze enogastronomiche, richieste e invidiate da tutto il mondo” dice Gianni Arena“Ma sono anche soddisfatto per il buon riscontro di adesioni e per il crescente entusiasmo che accompagna ogni nostra uscita in piazza. Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo è sempre più apprezzato dai nostri concittadini e il nostro impegno sul territorio riconosciuto e incoraggiato”.

Proprio per continuare la campagna di informazione su Nutri-Score il Direttivo di Fratelli d’Italia Rapallo, con gli amici del Circolo FdI Carasco Tre Valli, saranno nella centralissima Piazza Cavour domenica prossima 23 febbraio 2020 dalle 10 alle 13.