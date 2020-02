Rapallo: auto sfonda recinzione e finisce in un giardino

La scorsa notte all’1.50 circa, un’auto che viaggiava con una coppia e un cane a bordo, ha perso il controllo, ha sfondato una recinzione finendo nel sottostante giardino. L’episodio in via Aurelia di Ponente, la strada che da Rapallo sale a San Lorenzo della Costa. Sul posto il 118, vigili del fuoco e carabinieri. La coppia, data la dinamica, è stata trasferita in codice giallo al San Martino per accertamenti. Sul posto, a presidiare la zona per evitare ulteriori incidenti, Pier Giorgio Brigati vicesindaco di Rapallo.