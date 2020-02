Politica: ora le ‘Sardine’ liguri scendono in… Quartiere

Dalle ‘Sardine del Tigullio’ riceviamo e pubblichiamo

Dopo le piazze organizzate in tutte le singole città della nostra regione, arriva a Genova il momento delle Sardine Liguri.

L’appuntamento è a Certosa, domenica 23 alle ore 16.00 in piazza Petrella, per un pomeriggio di incontri, racconti, idee, condivisioni e buona musica.

Una prima piazza in periferia per dare voce ai quartieri trascurati della nostra città, per conoscere queste realtà valorizzandole e per confrontarci sulle criticità, i disagi e i bisogni degli abitanti e dei lavoratori.

La prima di queste piazze non poteva che essere a Certosa, perché questo quartiere, in questo particolare periodo storico, sta pagando prezzi altissimi e abbiamo particolarmente a cuore le sofferenze dei suoi abitanti. Che sono le nostre.

Vi invitiamo a passare questa domenica pomeriggio con noi, per raccontare, ascoltare e capire, per conoscerci e ri-conoscerci.

Come al solito nessun simbolo, nessun insulto, solo persone che si incontrano per parlare di tematiche importanti, di diritti, tutela dell’ambiente e uguaglianza sociale, di ciò che vorremmo per il nostro futuro. Insieme.

#Sardine di Genova,

#Sardine del Tigullio,

#Il salto delle Sardine Savonesi,

#Sardine Spezzine,

#Sardine Ponentine.