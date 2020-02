Moconesi: “Panchina rossa, storia di un simbolo”

Dal Cif di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

In occasione dell’inaugurazione della panchina di Moconesi che si terrà il 22 febbraio alle ore 15.30, l’Amministrazione di Moconesi e le Associazioni del Tigullio ritengono sia doveroso ricordare come e da chi è nato il progetto delle panchine rosse.

Nel 2014 l’artista Karim Cherif in collaborazione con l’associazione Acmos e la circoscrizione n°6 di Torino, il cui intento era promuovere una campagna a livello territoriale contro la violenza sulle donne, ha dipinto la prima panchina di rosso con due grandi occhi, di donna, specchio dell’anima.

La panchina ha cambiato cosi la sua funzione oggettuale, ed è divenuta un simbolo architettonico portatore di significato, un monito visibile e permanente per i cittadini, contro la violenza sulle donne.

Dopo l’esperienza di Torino l’iniziativa ha preso piede anche in molti altri comuni,in questo caso anche quelli a noi vicini. Da parte nostra si è ritenuto utile apporre sulla panchina, totalmente dipinta di rosso, i numeri telefonici ai quali la donna può rivolgersi in situazione di difficoltà.

Numero verde Nazionale 1522 e quello del nostro comprensorio” Gruppo Cif-TelefonoDonnaTigullio”: 0185 309912

Riteniamo che la sensibilizzazione inerente a questa grave piaga sociale debba essere fatta ogni giorno, com’è importante la partecipazione e condivisione da parte di tutti : rappresentanti di Enti, Istituzioni , militanti partiti politici e associazioni.

La storia ci insegna che donne in passato si sono unite indipendentemente dalla loro cultura o dai loro ideali, per raggiungere degli obiettivi comuni.

Oggi l’ obiettivo di tutte noi è di continuare a sensibilizzare (attraverso la panchina rossa) per cercare di sconfiggere questa piaga sociale, ma anche lanciare un messaggio forte: “non basta una panchina rossa ma c’è bisogno di tutti indistintamente per dire no alla violenza sulle donne”.

Grazie per l’attenzione l’ Amministrazione Comune Moconesi e le Associazioni : Tigullio Eventi – CIF – LE arti si incontrano – F.I.D.P.A – HiroAndCo – L’Agave – L’Agorà di Lavagna – Le muse novae – SNOQ Tigullio – Soroptimist International – ZONTA International