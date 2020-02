Lettera/ “Cinghiali, la colpa è dei cacciatori”

Da Giorgio Darci riceviamo e pubblichiamo

Tutti danno la colpa ai cinghiali per tutti i danni che stanno facendo al nostro territorio ligure che è costituito da fasce con i muri a secco dove i cinghiali scavano e che poi crollano. Non parliamo degli orti che vengono spazzati via in una notte. In campagna, chi prima si teneva pulite le fasce e si coltivava un po’ di verdura ora non può più farlo. Deve recintare il suo terreno e a volte i cinghiali tanto fanno che riescono a entrar lo stesso da qualche parte. Ma non è colpa dei cinghiali.

La colpa è di quei cacciatori che ce li hanno messi per poterci poi andare a caccia. I contadini pagano con le loro fasce distrutte il passatempo dei cacciatori che devono provare il brivido di affrontare, belli caldi nelle loro giacche termiche e con il loro fucile ultimo modello tra le mani, questi animali affamati che non hanno altra scelta che distruggere per mangiare. Li hanno messi per andare a caccia. Hanno portato loro il problema dei cinghiali. Quando fanno le loro battute e tornano mostrando i capi abbattuti, sembrano i salvatori, fanno la parte dei giustizieri. Ma non è così. Vanno solo a caccia per divertirsi. Non stermineranno mai i cinghiali. Infatti non uccidono i piccoli e soprattutto non uccidono le femmine gravide perché allora finirebbe il loro giochetto. Sarebbero da farli pagare a loro tutti i danni che i cinghiali stanno facendo.