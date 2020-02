Lavagna: “Palestra Don Gnocchi, situazione critica”

Dal gruppo consigliare 100% Lavagna riceviamo e pubblichiamo

I consiglieri comunali di “100 % Lavagna” , a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di alcuni fruitori della palestra della scuola Don Gnocchi, hanno visionato la situazione dei locali sportivi e dei servizi riscontrando parecchie criticità.

La mozione presentata per essere iscritta all’ ODG del prossimo Consiglio Comunale è finalizzata a risolvere le prime necessità , prevedendo anche l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dell’Amministrazione da enti pubblici sovraordinati, senza gravare pertanto sul bilancio comunale.

Alleghiamo il testo della Mozione.

Oggetto: Mozione ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento a riguardo di

destinazione contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020, in favore di ristrutturazione e messa a norma impianti e sicurezza della palestra Scuola Media Don Gnocchi di Lavagna.

I sottoscritti Consiglieri Laura Corsi e Mario Maggi – Gruppo Consiliare 100% Lavagna

– In considerazione dell’importanza ai fini del corretto sviluppo psico- fisico del bambino e del giovane di attività motoria ludica, amatoriale o sportivo- agonistica, secondo quanto anche recentemente specificato dall’OMS (Raccomandazioni OMS 2016-2020 per l’attività fisica) e dall’Istituto Superiore di Sanità (Linee di indirizzo italiane sull’attività fisica – 2019)

– Rilevato altresì nel documento OMS sopra citato, quale priorità di indirizzo per le politiche governative, finanziamenti di progetti che promuovano il movimento in modo equilibrato e trasversale per fasce d’età e per gruppi sociali, in particolare gli interventi di pianificazione urbanistica centrati sugli edifici scolastici, sulla loro funzionalità e adeguamenti impiantistici e strutturali per le finalità di cui sopra;

– Valutato che a Lavagna tra gli edifici adibiti ad esercizio dell’attività sportiva, la palestra della Scuola media Don Gnocchi annovera un numero molto elevato di frequenze (circa 600 presenze / settimana tra allievi iscritti all’Istituto scolastico e alle varie Società sportive)

– Constatato lo stato di degrado della struttura, già da tempo sottolineato dai

Responsabili delle Società Sportive e dalle numerose segnalazioni dei familiari dei giovani frequentatori preoccupati per la sicurezza dell’impianto

– Preso atto della recente pubblicazione (14/1/2020) del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 – Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l’anno in corso

– Rilevato che, essendo i contributi stabiliti in misura differenziata sulla base della popolazione residente, al Comune di Lavagna saranno attribuite risorse per 90.000 Euro, e che tale somma potrà essere destinata ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile e ad interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e all’abbattimento di barriere architettoniche

Impegnano il Sindaco e la Giunta

– affinché il contributo che verrà erogato al Comune in base alla legge sovra

citata sia utilizzato per opere di ristrutturazione, messa a norma degli impianti e adeguamento della sicurezza della Palestra della Scuola Media Don Gnocchi, al fine di offrire alla cittadinanza una struttura adeguata in termini di completa fruibilità secondo la norma di legge, aperta al pubblico per partecipazione a manifestazioni e spettacoli sportivi anche di livello nazionale, atta ad incentivare entusiasmo e propensione nelle nuove generazioni verso l’attività sportiva, pilastro prezioso per comportamenti virtuosi e crescita equilibrata.

– Si allega documentazione fotografica su alcuni elementi di particolare criticità e una simbolica raccolta di firme di alcuni familiari di giovani atleti