Cogorno: “Viabilità, più rotatorie e meno semafori”

Da Cogorno democratica – Partecip@attiva riceviamo e pubblichiamo

I consiglieri di ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA’, Laura Bacchella e Oriano Castelli, fanno notare come, in seguito al rifacimento del manto stradale che ha riguardato la strada Provinciale SP33 ed ha richiesto la disattivazione degli impianti semaforici, la viabilità sia notevolmente

migliorata. Come rilevato da molti cittadini, questa situazione sta apportando benefici non solo dal punto di vista dello scorrimento, ma anche da quello ambientale, rendendo l’aria più respirabile.

Quanto sopra per sottolineare come sia bastato disattivare i semafori per qualche settimana per constatare un notevole miglioramento nella percorribilità e della vivibilità del centro abitato di San Salvatore.

I consiglieri tornano a chiedersi per quale ragione l’Amministrazione, di concerto con la Città Metropolitana, non si sia ancora adoperata per risolvere i problemi di viabilità segnalati da tempo.

Sono anni, infatti, che da più parti si sottolinea come i semafori ostacolino la percorribilità della SP33 e si chiede a gran voce la costruzione di rotatorie per ovviare a tale problematica. Non più tardi di qualche mese fa, peraltro, gli stessi consiglieri avevano presentato una interpellanza per avere

notizie sulla possibile costruzione di una rotonda in prossimità del ponte di Caperana, rotonda che, durante la campagna elettorale, sembrava di imminente realizzazione. Secondo i consiglieri, tale intervento migliorerebbe lo scorrimento e potrebbe fornire l’occasione per ripensare la viabilità della provinciale, con gli adeguamenti richiesti dai flussi di traffico attuali.