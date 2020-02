Camogli: all’asilo Umberto I° l’uomo che incontra e fotografa i lupi

Dall’asilo Umberto I° di Camogli riceviamo e pubblichiamo

L’evento di oggi è stato veramente un’emozione speciaale! Paolo Rossi wolver photografer impegnato da anni ormai nello studio e nella ricerca del lupo sui nostri monti, è venuto tra i bambini munito di rete mimetizzante, fototrappola nonché video a audio dei lupi che lui stesso è riuscito ad immortalare tra le montagne della Val Trebbia e la Val D’Aveto! Emozioni allo stato puro, che Paolo ha saputo far correre tra i bambini: racconti di ore ed ore passate immobili ad aspettare un lupo che non attacca l’uomo ma che di lui ha una paura atavica… Storie del Lupo che finalmente popola nuovamente la nostra regione perché da una cinquantina di anni è tornata più selvaggia perché più tutelata, ora i bimbi conoscono ogni particolare di ciò che si sa della vita selvaggia del lupo.

È un canide parecchio grande che usa moltissimo l’olfatto, che sta ben distante dall’uomo che lo ha perseguitato per lungo tempo, che caccia anche grandi prede come i cinghiali, che ne mangia anche le ossa, che si occupa moltissimo dei suoi simili facenti parte della famiglia di riferimento, che può correre fino a 40km/orari per lungo tempo e che può percorrere diversi km in una giornata, che è resistente alle peggiori intemperie!

Paolo è riuscito anche a portarci un palco di un daino (cambiato dallo stesso in primavera), che era diventato un giocattolo dei cuccioli di lupo! Anche i piccoli del Nido e della sezione Primavera hanno partecipato con trasporto, le domande sono state pertinenti e Paolo ha risposto a tutto con grande competenza.

Il gran finale è stata una sorpresa: Paolo ha scoperto sui nostri monti la presenza del gatto selvatico e ci ha donato la visione di immagini inedite! Con Paolo oggi siamo stati tutti dei piccoli ma grandi esploratori! Se capita che dalle vostre parti Paolo organizzi un evento, partecipate con entusiasmo ne vale veramente la pena! Paolo all’Asilo Umberto I ha dei piccola fans!