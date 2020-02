‘Santa’: Toti e Giampedrone visitano il cantiere del porto

Visita del presidente Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla Protezione civile Raul Giacomo Giampedrone ai lavori in corso alla diga foranea di Santa Margherita Ligure. Il governatore fa il punto sulla situazione: strada per Portofino ricostruita in tempo record; 15 milioni per mettere in sicurezza il porto di ‘Santa’; la città avrà inoltre l’ex ospedale di via Arpe riqualificato; sono stati chiesti 30 milioni per lo scolmatore. Nel Tigullio sono arrivati dieci milioni per dragare il golfo di Rapallo; entro settembre dovranno anche essere appaltati i lavori per ripristinare la caratteristica passeggiata di levante a Zoagli.

Dalla tragica mareggiata, fortunatamente senza vittime, è nata una opportunità, Qui non si lavora solo per sistemare una diga, ma per garantire il futuro.

Giampedrone puntualizza quella che è una novità: non si inseguono più i danni per sistemarli, ma si lavora alla prevenzione.

Toti arriva con il consueto ritardo; ad attenderlo il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, il vicesindaco Emanuele Cozzio, assessori e consiglieri; c’è il suo candidato Mimmo Domenico Cianci e da Rapallo è arrivato anche Mentore Campodonico e il consigliere Fabio Proietto. Ci sono autorità militari e la protezione civile con Marco Ferrini. Tantissimi gli operatori portuali e turistici.

Toti e Giampedrone visitano il cantiere sulla banchina. Poi tappa alla Casa del Mare per fare il punto sulla situazione lavori. Quindi Giampedrone e Toti volano a Chiavari dove inaugureranno la sede del partito del presidente.