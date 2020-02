E’ il terzo caso a Genova in pochi mesi. Un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie di 80 inferendole un colpo alla testa; si è poi ucciso lanciandosi dalla finestra nel cavedio condominiale. L’uxoricidio-suicidio in via Piacenza, nel quartiere di Molassana. L’uomo, che soffriva da tempo di depressione, ha lasciato un biglietto di scuse.