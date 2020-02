Sestri: pedone investito. Chiavari: auto si ribalta

La scorsa notte alle 2.20 una persona è stata investita in via Sara a Sestri Levante mentre attraversava la strada. Sul posto il 118 che ha disposto il trasferimento del paziente in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Poco prima delle 5.30 a Chiavari si è ribaltata un’auto condotta da una ragazza. Sul posto il 118, la giovane è uscita dall’abitacolo praticamente illesa. Sul posto il 118 e i carabinieri che indagano tuttavia sulle cause del ribaltamento.