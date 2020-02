‘Santa’: vittime Foibe, presenti anche “Fratelli d’Italia” (2)

Da Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

Per la prima volta alla cerimonia per ricordare le Vittime delle Foibe svoltasi a Santa è stato rappresentato anche il capoluogo ligure tramite la presenza dell’Avv Alberto Campanella Consigliere Comunale di Genova, Capogruppo genovese del Partito di Giorgia Meloni nonché Portavoce della città di Santa e Responsabile Area Tigullio per FdI.

Infatti per l’occasione il Sindaco Marco Bucci ha affidato al Consigliere Campanella la sua fascia tricolore.

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli esponenti del Circolo FdI Santa-Portofino, il suo presidente Avv Livio Torio molto vicino al Sen. Ignazio La Russa che, in accordo con Campanella, gli aveva affidato l’incarico, oltreché i dirigenti del Circolo Cristina Enrico e Christian Surico. Presente anche una delegazione di Chiavari con a capo Zapetti Roberto Presidente dell’Associazione Giorgia Meloni per il Tigullio.

Campanella ringrazia il Sindaco di Santa Donadoni, il Vice Cozzio e i loro Consiglieri per la calorosa accoglienza.

Commovente il momento dell’Inno di Mameli durante il quale l’Avv Campanella ha sempre mantenuto la mano sul cuore.