‘Santa’: Lido Palace Hotel, al via l’opera di riqualificazione

Finestre spalancate al Lido Palace Hotel di via Andrea Doria, davanti al mare di Ghiaia a Santa Margherita Ligure; sono, infatti, iniziati i lavori di riqualificazione la cui durata è prevista un diciotto mesi. Diventerà un albergo di grande prestigio.

A fronte dei lavori previsti la proprietà effettuerà: “la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra, in continuità con l’esistente, in sostituzione di quella attuale in mattonelle rosse nel marciapiedi antistante l’albergo in via Andrea Doria”; “nuovo impianto di illuminazione pubblica su via Gramsci, per il tratto corrispondente all’albergo con corpi illuminanti da definirsi ed eventuale fornitura e posa di nuovo totem turistico-informativo per la stessa via”.