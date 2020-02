Regione: in Consiglio i cinghiali del parco di Portofino

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 10 alle ore 14

Interrogazione 1200 (Paolo Ardenti): Sulla realizzazione della Gronda di Genova.

Interpellanza 161 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulle pendenze pregresse di Regione relative alle funzioni delegate a Città Metropolitana.

Interrogazione 1284 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’ubicazione Ser.T del DSS 9 di Genova.

Interrogazione 1288 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’inibizione all’accesso dei balconi presso il Monoblocco del Policlinico San Martino di Genova.

Interrogazione 1291 (Juri Michelucci): Sulla pensilina Ospedale di Levanto.

Interrogazione 1310 (Francesco Battistini, Gianni Pastorino): Sulla pensilina pericolante all’ospedale San Nicolò di Levanto

Interrogazione 1292 (Valter Giuseppe Ferrando): Sulla strage provocata dalle specie aliene (insetti) nelle campagne.

Interrogazione 1294 (Mauro Righello): Sull’organico medici anestesisti ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Interrogazione 1301 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sulla carenza di medici anestesisti presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Interrogazione 1295 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti): Sulla realizzazione del nuovo sovrappasso pedonale nella stazione ferroviaria di Genova Voltri.

Interrogazione 1296 (Luca Garibaldi): Sull’applicazione della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 “Disciplina per il riutilizzo dei locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati”.

Interrogazione 1297 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’emergenza rifiuti della Regione Liguria.

Interrogazione 1298 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sul servizio di guardia medica in Valbormida.

Interrogazione 1299 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui costi per consulenze relative al progetto del Nuovo ospedale del Felettino.

Interrogazione 1305 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui costi sostenuti per non realizzare l’ospedale Felettino alla Spezia e sul futuro del progetto.

Interrogazione 1309 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Risorse economiche del piano finanziario del nuovo ospedale del Felettino ancora disponibili e sui costi sostenuti fino ad oggi

Interrogazione 1300 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo): Sulla campagna istituzionale della Regione Liguria “Capaci di Agire e Reagire”.

Interrogazione 1303 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla campagna “Capaci di Agire e di Reagire”.

Interrogazione 1304 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’effettiva costituzione della società in house per l’esercizio dei servizi sociosanitari della Asl 5.

Interrogazione 119 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sui costi sanitari scaturenti da inquinamento atmosferico.

Interrogazione 125 (Vittorio Mazza): Sull’adozione delle misure idonee per favorire il tempestivo riscontro delle istanze prodotte dai concessionari con

conseguente rilascio degli atti ricognitori in ossequio alle previsioni dei commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 145/2018.

Interrogazione 126 (Sergio Rossetti): Sull’allargamento della composizione del Comitato del Dipartimento Interaziendale Emergenza Urgenza (DIAREU) ai primari di Pronto soccorso.

Interrogazione 127 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui finanziamenti e sulla mancata valorizzazione dell’Orchestra sinfonica di Sanremo.

Interrogazione 1306 (Alessandro Puggioni): Sulla segnaletica orizzontale sulla strada statale 456.

Interrogazione 1307 (Claudio Muzio): Sui disservizi e disagi agli utenti delle tratte autostradali A12, A7 e A10.

Interrogazione 1312 (Sergio Rossetti): Sull’operato della Fondazione Fulgis.

Interrogazione 1313 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui Fondi per i centri liguri di soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà.

Interrogazione 1314 (Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Andrea Melis): Sulla convenzione tra Asl3 e Centro clinico “NeMo” per il servizio di riabilitazione intensiva a favore dei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

Interrogazione 128 (Luca Garibaldi): Sull’attuazione della legge regionale 21 del 2019 “Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata”.

Interpellanza 162 (Francesco Battistini, Gianni Pastorino): Sulla realizzazione del secondo ponte sul torrente Pogliaschina a Borghetto Vara.