Recco: inaugurato nuovo Doblò della Croce Verde

Dalla Croce Verde Recco riceviamo e pubblichiamo

Stamani in piazza San Giovanni Bono la Croce Verde Recco ha inaugurato un nuovo Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei pazienti con problemi di mobilità. Il mezzo è stato benedetto da don Pasquale Revello alla presenza del presidente del sodalizio Marco Bertagnon e di un nutrito numero di Militi. Madrina è stata Luisa Moltedo, che ha tagliato il nastro verde che infiochettava il mezzo. E’ seguito un breve rinfresco e po il mezzo è tornato in sede per essere preparato. Da domattina sarà già operativo per i servizi.