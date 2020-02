RASSEGNA STAMPA. Pesce allevato, il Tar decide su nuove vasche

Oggi, domenica 16 febbraio, auguri a Giuliana. Mercati settimanali: Moneglia. Santi protettori, per chi soffre di polmonite: San Bernardino (20 maggio). Parole: definitivo (decisivo, conclusivo, immutabilmente valido o efficace nei confronti di una situazione; nel linguaggio giuridico di atto non impugnabile).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: braccio di ferro tra Aqua, che chiede sei vasche in più, e il Comune che le nega. Sbarazzo: formula vincente per i clienti delle città che lo propongono.

Sestri Levante: affittavano auto per svaligiare le case. Sestri Levante: Claudia Koll e la sua storia. Casarza Ligure: nasce casa editrice. Lavagna: si allaccia abusivamente alla rete del gas. Lavagna: borracce agli studenti. Lavagna: rio Rezza in sicurezza. Cogorno: depositate le denunce al mobilificio Marchetti. Chiavari: guerra dei Carabinieri forestali agli enduro sui sentieri.

Rapallo: tiene ancora banco il menu stabilito dalla commissione per la mensa scolastica. Rapallo: disabile multata per la sosta in zona blu; la situazione negli altri Comuni.

Recco commemora i giuliano-dalmati.

Borzonasca: frana sulla strada 586, braccio di ferro privati-Anas. Santo Stefano d’Aveto prosegue nel progetto innevamento artificiale.