Rapallo: piazza Nazioni, torna il posteggio a rotazione

Con la conclusione del trasferimento del parcheggio taxi temporaneo di piazza delle Nazioni (location individuata in via provvisoria nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Molfino), a partire da domani, lunedì 17 febbraio, la SIS Park (ditta concessionaria della gestione dei posteggi a pagamento sul territorio cittadino) ripristinerà i parcheggi a rotazione lato mare della suddetta piazza. «Il ripristino del parcheggio era una richiesta espressa più volte dai commercianti – osserva il sindaco Carlo Bagnasco – Siamo lieti che, dalla prossima settimana, venga data risposta a questa istanza così sentita».

Nel contempo SIS Park, in accordo con il Comune di Rapallo, acquisirà – come previsto dal capitolato di gara del 6 ottobre 2017 – 319 stalli sul territorio. Tali stalli sono stati fino ad oggi indisponibili per la ditta causa presenza di cantiere.