Vasi con primule, narcisi, o ciclamini. Agganciati alla ringhiera della passerella che a Rapallo collega le due sponde del torrente Boate in prossimità della foce. Almeno sei vasi con i relativi fiori sono stati rubati. Difficile pensare che chi ama i fiori possa rubarli. Chi se ne impossessa è un incivile: punto e basta. Rubati per farne un omaggio? Per portarli su una tomba? Un gesto da teppisti e ci si augura che una telecamera possa permettere di identificarli.