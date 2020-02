Chiavari: “Iscrizioni alla Lega, tessere subito esaurite”

Dalla Lega Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Fine settimana da tutto esaurito a Chiavari per il lancio della campagna tesseramento Lega 2020 denominata “Innamorati della Libertà”.

Al gazebo organizzato, oltre alle tessere terminate quasi subito, ma già disponibili dalle prossime settimane, si poteva sottoscrivere anche la proposta di legge per l’introduzione del sistema elettorale maggioritario uninominale puro per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonchè per l’elezione a suffragio universale e diretta del Presidente della Repubblica e per l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo che si è intrattenuto con iscritti e cittadini chiavaresi.