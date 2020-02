Chiavari: elezioni, Sandro Garibaldi a caccia di voti

La mancanza di notizie certe sulla possibile alleanza Pd-Cinque Stelle e soprattutto del candidato governatore del centro sinistra, non consente neppure di effettuare sondaggi credibili che al momento sono avvenuti sulla distribuzione dei voti all’interno della coalizione di centro-destra. Qui la parte del leone la farà ancora la Lega di Salvini che, in caso di vittoria, farà incetta di seggi.

Nel Chiavarese, secondo indiscrezioni, l’ha spuntata Sandro Garibaldi, ex vicesindaco di Chiavari nella giunta Levaggi ed ora consigliere di opposizione. Sarà in lista con la Lega che – secondo Radio Urne -lo avrebbe selezionato. Sarà solo il punto di partenza perché, per essere eletto, dovrà vincere la non facile guerra delle preferenze.