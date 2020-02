Camogli: inaugurata l’area giochi di via Castagneto

Tanti bambini all’inaugurazione dell’area giochi di Via Castagneto a Camogli. E’ stata posta una pavimentazione anti-trauma, realizzata in colato per oltre 150 metri quadrati; è stata installata una fontanella e collocati giochi, tra i quali una struttura a castello con tre scivoli e un tunnel, altalene. Costo circa 50.000 euro. All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Elisabetta Anversa; la presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi e il consigliere Robertino Macchiavello che si è interessato in modo particolare al parco giochi.

Robertino Macchiavello, Anna Arnoldi, Elisabetta Anversa