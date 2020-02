‘Santa’: cani da salvataggio, prove in mare e tanti applausi

Sono davvero delle star e si capisce perché, un signore, ha voluto farsi un selfie con loro. Le unità cinofile addestrate al salvataggio delle vite umane, una pattuglia di otto cani, hanno tenuto banco e ottenuto applausi prima del cimento invernale di Santa Margherita Ligure.

Il cane marron, al termine delle prove di salvataggio, ha preso il largo dirigendosi a ponente. Stanco? Nessun problema. E’ salito su una canoa che gli ha offerto un passaggio per tornare alla piazza del Sole. Un cane bianco che seguiva le prove in acqua, alla fine è riuscito a scendere in mare, felicissimo. Tutti bravissimi: cani, conduttori e chi simulava di essere in difficoltà.